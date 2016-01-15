ЗМІ: Мешканці окупованого Севастополя вимагають від Путіна скасувати будівництво будинку для ФСБ (фото)
В окупованому Севастополі, мешканці кількох будинків Ленінського району міста по вул. Хрустальова мають намір домагатися скасування будівництва житлового будинку для співробітників російського ФСБ на місці єдиної поблизу «зеленої» ділянки, де розміщена дитячий майданчик.
Люди проводять пікети і пишуть листи російському президенту Володимиру Путіну, повідомляє Крим.Реалії.
Про намір побудувати будинок стало відомо перед Новим роком, коли в кінці грудня 2015 року будівельники звели паркан. Зібралися жителі, які протестують проти розміщення будинку.
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«На цьому «п'ятачку» раніше, «при Україні», планували розмістити автостоянку. Але після обурення городян не стали цього робити і пообіцяли влаштувати дитячий майданчик», – сказала місцева жителька Анастасія.
Керівник ініціативної групи Леонід Ходос розповів, що люди мають намір домагатися скасування будівництва в самих різних інстанціях і у чиновників будь-якого рівня, аж до президента Росії Володимира Путіна.
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«Ми маємо намір звертатися в найвищі керівні інстанції. Посилаємо телеграми Путіну. Громадські слухання, проведені не були», - розповів чоловік.
Після двох пікетів і кількох звернень жителів у "правоохоронні органи" будівництво призупинено, але жителі побоюються, що роботи знову відновляться. В цьому випадку городяни будуть домагатися проведення громадського обговорення місця розташування будівництва будинку.
Коментарі окупаційної влади щодо даної будови і протестів городян відсутні.
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