ЗМІ: Мешканці окупованого Севастополя вимагають від Путіна скасувати будівництво будинку для ФСБ (фото)

Люди проводять пікети і пишуть листи російському президенту Володимиру Путіну, повідомляє Крим.Реалії.

Про намір побудувати будинок стало відомо перед Новим роком, коли в кінці грудня 2015 року будівельники звели паркан. Зібралися жителі, які протестують проти розміщення будинку.

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«На цьому «п'ятачку» раніше, «при Україні», планували розмістити автостоянку. Але після обурення городян не стали цього робити і пообіцяли влаштувати дитячий майданчик», – сказала місцева жителька Анастасія.

Керівник ініціативної групи Леонід Ходос розповів, що люди мають намір домагатися скасування будівництва в самих різних інстанціях і у чиновників будь-якого рівня, аж до президента Росії Володимира Путіна.

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«Ми маємо намір звертатися в найвищі керівні інстанції. Посилаємо телеграми Путіну. Громадські слухання, проведені не були», - розповів чоловік.

Після двох пікетів і кількох звернень жителів у "правоохоронні органи" будівництво призупинено, але жителі побоюються, що роботи знову відновляться. В цьому випадку городяни будуть домагатися проведення громадського обговорення місця розташування будівництва будинку.

Коментарі окупаційної влади щодо даної будови і протестів городян відсутні.

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