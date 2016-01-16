Бойовик "ДНР" з Харківщини здався СБУ (відео)

12:47, 16 січня 2016
Суспільство
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На Харківщині учасник незаконних збройних формувань так званої "ДНР" добровільно здався співробітникам Служби безпеки України, вирішивши скористатися програмою "На тебе чекають вдома".

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Як повідомляє прес-центр спецслужби, уродженець і мешканець Харківської області з вересня 2014 до грудня 2015 року перебував у складі незаконних збройних формувань "ДНР", зокрема у батальйоні "Восток".

"У цей період він відстоював відокремлення Донецької області від території України, забезпечував пропускний режим на блокпостах бойовиків навколо Донецька, патрулював територію міста, а також будував укріплення для блокування переміщень Збройних Сил України", - зазначається в повідомленні.

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Згодом чоловік добровільно відмовився від співпраці з бойовиками і у січні за власною ініціативою звернувся до Управління СБУ в Харківській області.

В рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України перевіряється можлива наявність в учасника НЗФ інших правопорушень та буде розглянута можливість подання клопотання до суду про звільнення від кримінальної відповідальності.

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