В Одесі палає промтоварний ринок (фоторепортаж)
17:20, 16 січня 2016Суспільство
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На місці працюють кілька пожежних розрахунків.
В Одесі горить ринок "Меркурій" / Софія Жукова, dumskaya.net
У Суворовському районі Одеси горить промтоварний ринок.
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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, до служби «101» надійшло повідомлення про загоряння контейнерів з одягом на промтоварному ринку «Меркурій», розташованому по вулиці Дніпропетровська дорога.
На місці працюють кілька пожежних розрахунків.
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