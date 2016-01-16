В Одесі палає промтоварний ринок (фоторепортаж)

У Суворовському районі Одеси горить промтоварний ринок.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, до служби «101» надійшло повідомлення про загоряння контейнерів з одягом на промтоварному ринку «Меркурій», розташованому по вулиці Дніпропетровська дорога.

На місці працюють кілька пожежних розрахунків.