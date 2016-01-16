У ДПСУ відреагували на бажання учасників блокади Криму контролювати роботу прикордонників

Про це розповів в ефірі "112 Україна" помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Держприкордонслужба продовжує виконувати свої функції, що стосується активістів, ми з ними перебуваємо в постійному контакті, як і з представниками кримсько-татарського народу, і всі питання вирішуємо в робочому порядку", - розповів він.

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За словами Слободяна, Держприкордонслужба брала участь у робочому штабі, щоб дії активістів не заважали руху громадян, які перетинають адмінкордон, і не створювали додаткових складнощів для контрольних служб, які виконують свої функції в КПП.

Відповідаючи на питання, чи не спричинить скасування товарообігу з Кримом збільшення навантаження на прикордонників щодо здійснення контролю і попередження контрабанди, Слободян зазначив, що контроль за вантажоперевезеннями знаходиться у сфері компетенції ГФС, з якими прикордонники працюють у співпраці. У сфері відповідальності прикордонників – виявлення схованок зі зброєю та інших заборонених предметів. При цьому він нагадав, що вантажний транспорт не переміщався на територію Криму з 20 вересня, з початку економічної блокади.

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Слободян нагадав, що сьогодні рух на Чонгарі не перекривався, а сповільнювався на невеликий проміжок часу у зв'язку з режимними заходами. В даний час КПП "Чонгар" працює в штатному режимі.

Також він зазначив, що активісти не зможуть працювати на КПП з працівниками ДПСУ і ГФС, оскільки це не передбачено законодавством.

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"Державна прикордонна служба діє виключно в рамках законів. Законодавством чітко визначено, яким чином діють контрольні пункти пропуску на адмінкордоні та інших ділянках, і які служби які функції повинні виконувати. Інше законодавством не передбачено, тобто правових підстав для присутності на КПП представників громадських організацій чи будь-яких інших служб немає. У нас є прецеденти, наприклад, на Придністровському сегменті охороняти кордон допомагають підрозділи Національної гвардії, але спільну охорону кордону ми здійснюємо тільки за межами пунктів пропуску на україно-молдовському кордоні. Жодного представника Нацгвардії в пунктах, де здійснюється безпосередній пропуск осіб та транспортних засобів, немає", - розповів Слободян.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня учасники громадянської блокади Криму зняли блокпости на адмінкодоні з півостровом і тепер мають намір працювати як спостерігачі.