Київ все ще не отримав відповіді щодо обміну 25 українців - Геращенко
04:28, 17 січня 2016Суспільство
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На даний момент Київ не отримав відповіді від бойовиків щодо обміну 25 українців.
REUTERS
Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
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"Поки бойовики блокують звільнення, і в даний час немає відповіді на нашу пропозицію від 13 січня щодо звільнення 25 українців (серед них є і герої ДАП)", - написала вона.
Як повідомляв УНІАН, 13 січня Київ зробив бойовикам пропозицію обміняти 36 затриманих бойовиків на 25 полонених українців.
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