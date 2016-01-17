Київ все ще не отримав відповіді щодо обміну 25 українців - Геращенко



Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

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"Поки бойовики блокують звільнення, і в даний час немає відповіді на нашу пропозицію від 13 січня щодо звільнення 25 українців (серед них є і герої ДАП)", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Київ зробив бойовикам пропозицію обміняти 36 затриманих бойовиків на 25 полонених українців.