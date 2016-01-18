Влада Одеси заявляє про регулярне постачання у магазини хліба і просить городян не розкуповувати його

Як передає кореспондент УНІАН, з неділі в магазинах міста шикуються величезні черги, багато людей купують по 3-4 буханці хліба, мотивуючи це сніговими заносами, через які можуть бути перервані поставки в торгові точки хлібобулочної продукції.

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Водночас, як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю одеської міської ради, з ранку в магазини Одеси направлено 40 тонн хліба, які вивезли з підприємства «Одеський коровай» близько 60 машин для доставки в торговельні мережі міста.

На сьогодні план хлібозаводу «Одеський коровай» становить 100 тонн хліба (з урахуванням заявок, отриманих від торговельних мереж і магазинів), запас борошна на підприємстві забезпечено на найближчі 4-5 днів.

«Прохання до одеситів не піддаватися паніці і не створювати ажіотажу: підприємства з випічки хліба працюють стабільно. Крім того, низка торговельних мереж і магазинів самостійно здійснює випічку і реалізацію хлібобулочних виробів», - акцентували в міськраді.

У департаменті додали, що в умовах безперервного снігопаду триває постійна робота з розчищення магістральних доріг, трамвайних рейок і тротуарів, забезпечується під'їзд до об'єктів соціального значення, у тому числі, лікарень і хлібозаводів.

Також, за словами віце-мера Олеся Янчука, великі торговельні мережі міста повною мірою забезпечили запас продуктів харчування.

Як повідомляв УНІАН,в Одесі та області з 17 січня складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети при сильному вітрі. Міжнародний аеропорт «Одеса» припинив прийом і відправлення літаків. Через непогоду також порушено графік прибуття і відправлення поїздів.