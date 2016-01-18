Через негоду на Одеській залізниці затримуються потяги

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської залізниці, через непогоду вже сталася затримка прибуття 10 поїздів.

"З них 7 пасажирських і 3 вантажних. Час затримки поїздів у середньому становить годину. Просимо пасажирів з розумінням поставитись до складнощів у роботі залізничників, які роблять все можливе для якнайшвидшого проходження всіх поїздів згідно з графіком", - зазначили у відомстві.

У прес-службі пояснили, що потяги прибувають із запізненням, і, відповідно, із запізненням відправляються зі станції "Одеса-Головна".

Читайте такожМер Одеси закликав комерційні структури оголосити 18 січня вихідним через складні погодні умови

У відомстві наголосили, що другу добу понад 1,5 тис. залізничників і 7 одиниць снігоприбиральної техніки задіяно в боротьбі зі сніговими заметами на Одеській магістралі. Залізничники очищають від снігу колії і стрілочні переводи на станціях Одеса-Головна, Одеса-Сортувальна, Одеса-Застава-I, Берегова, Чорноморська і Знам'янка - Сортувальна, а також на перегонах Олександрія - Королівка, Долинська - Кропивницька, Мартиновський - Вознесенськ.

У прес-службі додали, що погіршення погодних умов на території України 17-18 січня є наслідком виходу активного південного циклону Futaba. У зв'язку з інтенсивними опадами у вигляді снігу, мокрого снігу, крижаного дощу і дощу, а також з посиленням вітру до 17-22 м/с (місцями до 25 м/с) у південних, центральних і східних областях України синоптики оголосили другий рівень небезпеки погоди. Найскладніша ситуація фіксується в Одеській і Миколаївській областях, де висота снігового покриву подекуди сягає 50 см.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі та області з 17 січня складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети при сильному вітрі.