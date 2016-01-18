В Ужгороді заблокували суд щодо бійки на Драгобраті, нардепи намагалися потрапити в СІЗО до бійців ПС (фото)

Про це повідомляє прес-служба "Правого сектора".

Повідомляється, що суд заблокували після того, як стало відомо про перенесення розгляду справи.

"Вони заблокували приміщення суду і вимагають негайного розгляду справи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє телеканал "112 Україна", засідання суду триває, проте оголошено на кілька хвилин перерва.

"Зараз ми біля Ужгородського слідчого ізолятора, що там знаходяться, за попередньою інформацією, 4 з 5 затриманих, один з них зараз в Ужгородській міській лікарні, зараз депутати намагаються потрапити в слідчий ізолятор і переконатися, чи дійсно хлопці зараз там, і в якому вони стані. Щодо самої справи рішення поки немає", - йдеться в повідомленні кореспондента.

Керівник одеського "Правого Сектора" Сергій Стерненко в Facebook повідомляє, що нардепів вже пустили до затриманих. Він також заявив, що співробітник СІЗО нібито вдарив вагітну дружину затриманого бійця ПС на прізвисько "Біс".

Як повідомляв УНІАН, двом з п'яти затриманих учасників бійки на гірськолижному курорті Драгобрат суд вже обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці. Щодо інших трьох осіб судове засідання триває.

Читайте такожПС просить покарати співробітників "Хати магната" за використання зброї проти його бійців

Раніше Закарпатська ОДА заявила про причетність до бійки на Драгобраті членів "Правого сектора".

За даними ОДА, п'ятеро громадян 10 січня близько 4.00 ранку п'яні увірвалися на турбазу "Хата магната" і змусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча в той час на турбазі не було світла. Після цього вони побили одного з кухарів і бармена, які з численними тілесними ушкодженнями госпіталізовані.