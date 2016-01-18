У Парижі покажуть фільм про суд над Сенцовим і Кольченком

Як повідомляє Крим.Реалії, в січні-серпні 2016 року проект відвідає п'ять країн Європи: Францію, Німеччину, Італію, Іспанію і Грецію.

Турне розпочнеться 21 січня в Парижі і буде проходити у приміщеннях кінотеатру «Фільмотека Латинського кварталу» та арт-простору Jour et Nuit Culture.

Показ стрічки про процес над Сенцовмм і Кольченком, а також дискусія, присвячена цій темі, відбудеться в Парижі 30 січня.

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Всього у французьку програму, яка триватиме майже місяць, увійшли шість українських картин різних років.

25 серпня 2015 російський суд засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Активісту Олександру Кольченку російський суд дав 10 років в'язниці. Їх засудили за звинуваченням в організації терактів в окупованому Росією Криму. Обидва українця звинувачення відкидають, називаючи справу політичною.

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