ЗМІ: Німеччина почала масово відмовляти українцям в наданні притулку з вимогою залишити країну

Таким чином, тисячам мігрантів з України загрожує депортація з Німеччини, стверджується в матеріалі видання Frankfurter Rundschau, передає українська редакція "Німецької хвилі". За інформацією видання, прохання про надання політичного притулку внаслідок конфлікту на Сході України подали у Німеччині більше 7 тис. українців. Багато з них минулими тижнями отримали повідомлення про відмову у наданні притулку. У 2014 році українці подали 2703 заяви на надання притулку, у 2015 - ще близько 4400.

Лише у 5,3% заяв ухвалюється позитивне рішення про надання притулку. "Кожна відмова супроводжується вимогою залишити країну", - цитує видання представника Федерального відомства з питань міграції та біженців.

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Нагадаємо, минулого року в Німеччині було подано майже 477 тис. прохань про надання притулку. Минулого тижня політики з правлячої консервативної партії Християнсько-соціальний союз вимагали визнати Україну "безпечною країною походження". До "безпечних країн походження" належать усі країни ЄС, а також інші країни, де на основі законодавства, правоохоронних практик та загальних політичних обставин можна сміливо виключити наявність переслідувань, порушень прав людини та нелюдське поводження, йдеться у конституції Німеччини. Притулок надається саме на підставі переслідувань. До безпечних країн минулого року було віднесено країни Західних Балкан.

Як повідомлялося, партії урядової коаліції в Німеччини дійшли згоди щодо пришвидшення депортації шукачів притулку, заяви яких було відхилено.