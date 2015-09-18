Найчастіше українці просять притулку в Іспанії та Польщі

За даними Євростату, українці найчастіше звертаються із заявами про надання їм притулку до влади в Іспанії та Польщі, передає Польське радіо.

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Відтак, про статус біженця в Іспанії за період другого кварталу 2015 року клопоталося 700 українців. При цьому українці є другими за чисельністю після сирійців, які подали 1830 звернень.

Другою за популярністю серед українців країною у питанні надання притулку є Польща. Статусу біженця у наших східних сусідів попросило 400 громадян України. Українців випередили тільки росіяни, від яких до польської влади надійшло 1095 звернень.

На третьому місці за популярністю серед українців виявилась Чехія. Там шукають нового життя 140 громадян України. За цим показником українці посіли перше місце серед іноземців, хто просить притулку у Чехії.

Також першими українці є в Естонії (25 сред 65), Литві (15) і Португалії (120).