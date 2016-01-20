Кабмін підготував список "першочергових" справ по корупції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив сьогодні на засіданні уряду.

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"Як прем'єр-міністр я прошу і ініціюю зустріч генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України, керівника Національної поліції, нового антикорупційного прокурора, міністра юстиції з тією метою, щоб передати від імені уряду України той перелік кримінальних проваджень, які, на нашу думку, потребують невідкладного розслідування і притягнення корупціонерів до відповідальності", - сказав він.

Яценюк підкреслив, що "у нас так і не розслідувано практично ні однієї угоди Януковича і колишнього режиму".

"Я сподіваюся, що завтра у нас буде дуже наочна і ефективна розмова, як реально відновити в країні справедливість, як залучити корупціонерів до відповідальності, і коли це буде зроблено. За результатами засідання я обов'язково поінформую про конкретний перелік кримінальних проваджень з конкретними фактами, конкретними іменами і цифрами, ніякої політики, тільки склад злочину", - заявив глава уряду.