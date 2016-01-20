У "Борисполі" покажуть врятований з Донецького аеропорту монітор

17:56, 20 січня 2016
Суспільство
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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" покажуть врятований з Донецького аеропорту монітор.

Борисполь

Про це повідомляє прес-служба "Борисполя" у Facebook.

"21 січня відбудеться вшанування подвигу героїв, які обороняли Донецький міжнародний аеропорт ім. С. Прокоф'єва. В рамках заходу відбудеться музичний виступ зведеного військового оркестру київського гарнізону та відкриття "історичної платформи пам'яті", яка буде діяти в "Борисполі" на основі врятованого монітора", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що в заході візьмуть участь ті, хто героїчно обороняв аеропорт, волонтери, громадські активісти, військові експерти, представники Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби та інші.

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