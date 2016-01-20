У Харкові хтось повідомив про вибухівку в кабінеті Кернеса, евакуювали 25 осіб

17:48, 20 січня 2016
Суспільство
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У Харкові через неправдиве повідомлення про мінування кабінету Харківського міського голови Геннадія Кернеса евакуювали 25 осіб.

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Як повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Харківській області, 20 січня о 15:00 в чергову частину Дзержинського відділу поліції Харкова надійшла анонімна інформація про те, що в кабінеті міського голови знаходиться вибухівка.

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На місце події виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули 150 квадратних метрів приміщення, але не виявили вибухонебезпечних предметів. В даний час мерія працює в штатному режимі.

Зараз правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення особи, яка повідомила про закладення вибухівки.

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