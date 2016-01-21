Кабмін скасував безкоштовне харчування для школярів 1-4 класів не з малозабезпечених сімей

Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів. Згідно з рішенням Кабміну, тепер право на безкоштовне харчування в школах мають лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, а також учні 1-4 класів з малозабезпечених сімей.

Читайте такожКримські старшокласники зможуть отримати український атестат

У рішенні Кабміну наголошується, що харчування решти школярів можуть фінансувати органи місцевого самоврядування з місцевих бюджетів.

Зазначимо, що згідно з рішенням уряду від 2 лютого 2011 року, безкоштовне харчування в школах надавалося дітям 1-4 класів незалежно від фінансового стану їхніх сімей.

Також Кабмін звільнив від плати за харчування дітей в дитячих садах як батьків, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї не перевищує рівня прожиткового мінімуму, так і батьків дітей з малозабезпечених сімей.

Відповідне рішення закріплене урядовою постановою №16 від 18 січня 2016 року "Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість".