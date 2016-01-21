У Кременчуці впав вертоліт Мі-2

Про це повідомляє Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

"У межах аеродрому Кременчук (Велика Кохнівка), для відпрацювання вправи "зависання" на вертольоті Мі-2 сталося його падіння на бік. На борту повітряного судна знаходилися 1 пілот-інструктор і 2 пілоти-курсанти, в результаті аварії ніхто не постраждав. Сам вертоліт отримав пошкодження", - йдеться в повідомленні.

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Розслідування аварії проводить Національне бюро.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня на аеродромі Кременчуцького льотного коледжу НАУ впав легкий вертоліт АК-1-3.