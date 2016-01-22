Суд випустив на поруки нардепів одного з учасників бійки на Драгобраті, іншому визначив заставу

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Апеляційний суд Закарпатської області ввечері 22 січня вирішив випустити з-під арешту на поруки депутатів Верховної Ради бійця "Правого сектору" Антона Окорокова на прізвисько "Бєс".

Взяти його на поруки згодилися Юрій Тимошенко ("Народний фронт") та Ігор Луценко ("Батьківщина").

Читайте такожПС просить покарати співробітників "Хати магната" за використання зброї проти його бійців

Раніше в п'ятницю цей суд також визначив, що інший боєць ПС Василь Василинюк на прізвисько "Цвік", взятий від варту за рішенням Ужгородського міськрайонного суду, може вийти в разі внесення застави в розмірі 40 мінімальних зарплат, що скаладає 55 120 гривень.

Як додає видання, розгляд апеляції щодо "Цвіка" тривав понад 5 годин.

Читайте такожГПУ проведе масштабні перевірки "Правого сектору" - ЗМІ