Гідрометцентр оголосив на понеділок штормове попередження

16:41, 24 січня 2016
Суспільство
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25 січня на дорогах України ожеледиця.

/ Фото УНИАН

Гідрометцентр оголосив на завтра штормове попередження в Україні.

Як повідомляється на сайті центру, 25 січня на дорогах України ожеледиця, в Карпатах та на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, вночі та вранці у центральних і східних областях місцями туман, видимість 200-500 м.

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Нагадаємо, на неділю, 24 січня, в Україні також оголошено штормове попередження.

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