В Україні оголошено штормове попередження

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"24 січня на дорогах ожеледиця; вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Крім того, штормове попередження оголошено по Києву та Київській області.

Читайте такожВ Україні через негоду знеструмлені 129 населених пунктів у п’яти областяхРаніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомляв, що 23 січня очікується зниження температури повітря до -13...-19 градусів морозу в нічні години. У північних, центральних та східних областях температура повітря може знижуватись до -24...-25 градусів морозу.

"25-26 січня буде деяке послаблення морозу, десь на 5-10 градусів, але починаючи з 27-29 (січня) в Україні будуть знову дуже низькі температури повітря...", - повідомив Кульбіда.