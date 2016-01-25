Посол в Австрії розповів, скільки українців за рік змінили громадянство на австрійське

11:26, 25 січня 2016
Суспільство
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Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомляє, що за минулий рік 201 українець отримав австрійське громадянство.

вена дунай австрия / youtube.com

Про це він написав у своєму "Твіттері".

"У 2015 р. 201 українець вийшов з українського громадянства і отримав австрійське", - написав він.

За словами дипломата, більшість цих осіб кажуть, що "якщо б було подвійне громадянство, то не виходили б" з українського.

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