Посол в Австрії розповів, скільки українців за рік змінили громадянство на австрійське

Про це він написав у своєму "Твіттері".

"У 2015 р. 201 українець вийшов з українського громадянства і отримав австрійське", - написав він.

За словами дипломата, більшість цих осіб кажуть, що "якщо б було подвійне громадянство, то не виходили б" з українського.

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