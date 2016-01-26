Бойовика "Армии Юго-Востока" з Лисичанська засудили до 3 років в'язниці
11:30, 26 січня 2016Суспільство
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Лисичанський міський суд Луганської області 25 січня засудив місцевого жителя до 3 років позбавлення волі за участь в незаконному збройному формуванні.
Лисичанського бойовика посадили на три роки / РИА Новости
Як йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури, суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.
Лисичанська міська прокуратура направила до суду обвинувальний висновок стосовно місцевого жителя, який з липня 2014 року брав активну участь у діяльності незаконного збройного формування "Армия Юго-Востока" (згодом стала "Народною міліцією ЛНР").
Встановлено, що обвинувачений ніс службу на блокпосту, розташованому на в'їзді в Лисичанськ, маючи при собі автомат, з метою перевірки документів у водіїв.
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