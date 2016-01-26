Бойовика "Армии Юго-Востока" з Лисичанська засудили до 3 років в'язниці

Як йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури, суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.

Лисичанська міська прокуратура направила до суду обвинувальний висновок стосовно місцевого жителя, який з липня 2014 року брав активну участь у діяльності незаконного збройного формування "Армия Юго-Востока" (згодом стала "Народною міліцією ЛНР").

Встановлено, що обвинувачений ніс службу на блокпосту, розташованому на в'їзді в Лисичанськ, маючи при собі автомат, з метою перевірки документів у водіїв.

Читайте такожНа Луганщині на 6 років посадили бойовика "ЛНР"