У Харкові затримали молодиків, які збили літери з пам'ятника Воїну-визволителю (відео)

Як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, 19 січня до чергової частини Дзержинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з пам'ятника Воїну-визволителю, розташованого по вулиці 23 серпня, зникли кілька літер напису.

Працівники поліції провели огляд місця події та зібрали первинний матеріал.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники сектору карного розшуку Дзержинського відділу поліції протягом трьох діб затримали підозрюваних.

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Ними виявилися двоє 26-річних харків'ян, які раніше були неодноразово судимі. Підозрювані розповіли, що в ніч на 18 січня вони збили кувалдою букви з пам'ятника і здали на приймальний пункт металобрухту.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 (осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам'ятника, спорудженого в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців) Кримінального кодексу України.

За вчинення даного правопорушення затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі.