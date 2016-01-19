У Харкові пам'ятнику Воїну-визволителю відбили букви
19:10, 19 січня 2016Суспільство
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У Харкові невідомі пошкодили пам'ятник Воїну-визволителю, розташований на розі вулиці 23 серпня та проспекту Науки.
У 2012 році у пам'ятника вже відвалювалися літери / тодішнє фото kharkov.comments.ua
Як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, 19 січня близько 15:00 в чергову частину Дзержинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на пам'ятнику Воїну-визволителю відсутні літери.
За адресою, вказаною в повідомленні, виїжджала слідчо-оперативна група, якою було здійснено огляд місця події і зібрано первинний матеріал.
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В даний час факт події зареєстрований у Журналі єдиного обліку правопорушень.
Правоохоронцями проводяться всі необхідні заходи для встановлення обставин пошкодження монумента.
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