У Харкові пам'ятнику Воїну-визволителю відбили букви

Як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, 19 січня близько 15:00 в чергову частину Дзержинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на пам'ятнику Воїну-визволителю відсутні літери.

За адресою, вказаною в повідомленні, виїжджала слідчо-оперативна група, якою було здійснено огляд місця події і зібрано первинний матеріал.

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В даний час факт події зареєстрований у Журналі єдиного обліку правопорушень.

Правоохоронцями проводяться всі необхідні заходи для встановлення обставин пошкодження монумента.