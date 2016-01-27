Жителі окупованої Керчі про ситуацію з енергопостачанням: Просвіту поки не видно

Про це повідомляє Крим.Реалії.

З настанням холодів споживачів перевели на графік подачі електрики, який городяни вважають «не дуже зручним».

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«У нас місто живе в двох ритмах. Відключають електрику три години через три. Комусь пощастить, він потрапляє, що з шести до дев'яти (вечора, - УНІАН) світло є, хтось не потрапить. Єдине, що роблять "міська влада", цей графік змінюють десь раз в тиждень так, щоб, прийшовши додому люди не могли відразу лягати спати після роботи, а ще щось зробити по будинку. Таким чином, просвіту поки не видно», - розповів житель Керчі Олександр.

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На цьому тижні через брак електроенергії окупаційна влада Керчі вирішила «вручну» знеструмлювати житлові будинки. За інформацією "адміністрації" міста, ліміт, виділений Керчі, становить 44 мегавати. Окупанти заявляють, що будуть «відключати усіх».

Як повідомляв УНІАН, раніше окупаційна влада заявила, що севастопольці все частіше скаржаться на відсутність тепла і світла.