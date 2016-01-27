В Україні від грипу та ГРВІ померли 122 особи – СЕС

Станом на 27 січня в Україні жертвами грипу та ГРВІ стали більше 100 осіб. Про це повідомив в. о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас, передає "РБК-Україна".

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Зазначимо, вчора глава МОЗ Олександр Квіташвілі повідомив про 83 загиблих і оголосив в Україні епідемію грипу. Станом на 26 січня епідемпоріг було перевищено у 18 областях. На Чернігівщині – майже на 90%. Станом на 25 січня призупинено навчання у 10 551 навчальному закладі.