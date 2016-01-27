На Луганщині пропонують відкрити новий пункт пропуску - Новотошківка-Жолобок
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація пропонує відкрити на лінії розмежування новий пішохідний перехід Новотошківка-Жолобок.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної ВЦА, урядова робоча група під головуванням начальника штабу – заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України Геннадія Кузнецова проінспектувала пішохідний пункт пропуску в Станиці Луганській та розглянула можливості відкриття нового коридору.
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Заступник Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко запропонував на розгляд урядової робочої групи три можливі напрямки переходів.
У зв’язку з відмовою терористів відкривати переходи через місто Первомайськ було вирішено зосередитеся на переході, який проходить вздовж Бахмутської траси та через 29-й блокпост – Новотошківка – Жолобок.
"Відкриття цього переходу дасть можливість розвантажити існуючі КППВ у Луганській і Донецькій областях. Спочатку планується відкриття пішохідного переходу, а потім, якщо пункт пропуску буде працювати без обстрілів, буде відкритий автомобільний рух", – заначив Клименко.
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Після наради у Краматорську урядова робоча група вирішила передати на розгляд Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі питання про відкриття пішохідного переходу за напрямком Новотошківка – Жолобок.