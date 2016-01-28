ЗМІ: Компанія-посередник, яка надає візові послуги українцям, оформлена на підставного власника
Компанія-посередник, яка надає візові послуги громадянам України, як з'ясували журналісти, оформлена на підставного власника.
На сайті, де реєструються для подачі документів, зазначено, що усі ці послуги українцям начебто надає компанія "VFS Global Services", йдеться у розслідуванні "Експрес".
Проте, зазначає видання, у вічі впадає те, що на сайті реєстрації - жодної фізичної адреси цієї компанії - ні в Україні, де вона начебто діє і обслуговує людей, ні навіть за кордоном.
"VFS Global Services" надає візові послуги у 124 країнах світу останні десять років. А засновник цієї компанії - швейцарська компанія "Kuoni Group", акції якої торгують на фондовій біржі.
Як з'ясувалося у ході розслідування, юридично "VFS Global" не діє в Україні, натомість під цією торгівельною маркою візові послуги надає приватне підприємство "Візовий Сервіс Центр". А кінцевим бенефіціаром українського ПП є зовсім не "VFS Global Services", а - через складну і непрозору структуру власності - компанія в одному з офшорів на карибському острові Кюрасао.
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Крім того, з офіційних реєстрів випливає, що єдиним кінцевим власником ПП "Візовий Сервіс Центр", а також підприємства на карибському острові Кюрасао фігурує латвійський громадянин російського походження Юрійc Байковс, який проживає у Ризі.
Коли журналісти видання звернулися до Байковса, він не спростував зв'язок з компанією, проте сказав, що на детальніші питання відповідатиме лише після письмового звернення.
Як заявляв у грудні єврокомісар з міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос, Єврокомісія на початку 2016 року запропонує включити Україну до списку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Шенгенської зони на короткотривалий термін без віз.