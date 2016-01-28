ЗМІ: Компанія-посередник, яка надає візові послуги українцям, оформлена на підставного власника

На сайті, де реєструються для подачі документів, зазначено, що усі ці послуги українцям начебто надає компанія "VFS Global Services", йдеться у розслідуванні "Експрес".

Проте, зазначає видання, у вічі впадає те, що на сайті реєстрації - жодної фізичної адреси цієї компанії - ні в Україні, де вона начебто діє і обслуговує людей, ні навіть за кордоном.

"VFS Global Services" надає візові послуги у 124 країнах світу останні десять років. А засновник цієї компанії - швейцарська компанія "Kuoni Group", акції якої торгують на фондовій біржі.

Як з'ясувалося у ході розслідування, юридично "VFS Global" не діє в Україні, натомість під цією торгівельною маркою візові послуги надає приватне підприємство "Візовий Сервіс Центр". А кінцевим бенефіціаром українського ПП є зовсім не "VFS Global Services", а - через складну і непрозору структуру власності - компанія в одному з офшорів на карибському острові Кюрасао.

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Крім того, з офіційних реєстрів випливає, що єдиним кінцевим власником ПП "Візовий Сервіс Центр", а також підприємства на карибському острові Кюрасао фігурує латвійський громадянин російського походження Юрійc Байковс, який проживає у Ризі.

Коли журналісти видання звернулися до Байковса, він не спростував зв'язок з компанією, проте сказав, що на детальніші питання відповідатиме лише після письмового звернення.

Як заявляв у грудні єврокомісар з міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос, Єврокомісія на початку 2016 року запропонує включити Україну до списку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Шенгенської зони на короткотривалий термін без віз.