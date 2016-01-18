Єврокомісія до квітня запропонує Раді ЄС скасувати візи для українців

Про це перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі сказав єврокомісар з політики сусідства і переговорів про розширення Йоганес Ган, передає "ЄвроПравда".

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"Щодо Україні лишаються певні зобовязання, взяті президентом і прем'єр-міністром, які мають бути виконані. Але ми очікуємо, що дуже скоро буде звіт, ми отримаємо оцінку і в першому кварталі ми зможемо виступити з пропозицією (щодо скасування віз- ред.)", - сказав він.

За словами Йоганеса Гана, це ж саме стосується і Грузії.

Як заявляв у грудні єврокомісар з міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос, Єврокомісія на початку 2016 року запропонує включити Україну до списку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Шенгенської зони на короткотривалий термін без віз.

Свої рішення у справі скасування віз мають винести Рада ЄЄ та Європарламент.