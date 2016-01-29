У центрі Львова учасники "Маршу справедливості" облили червоною фарбою магазин Roshen (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 15.00 близько 100 учасників маршу, організованого правими силами та представниками добровольчих батальйонів, вирушили колоною з площі біля пам’ятника І.Франку і пройшли через центр міста до першого у Львові фірмового магазину Roshen по вул. Валовій, який відкрився у жовтні минулого року в приміщенні, яке до цього орендувало відділення Сбербанку Росії.

Учасниками заходу були переважно молоді люди, деякі з них - одягнені в камуфляжну форму. Вони несли державні прапори.

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Біля магазину вони зупинилися і під вигуки „Геть шоколадного зрадника!” почепили на дереві опудало, яке з їх слів мало символізувати президента України, облили фасад приміщення і скляні вітрини червоною фарбою, що мала символізувати кров. Після цього, близько 16.00, учасники маршу розійшлися.

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У прес-службі патрульної поліції Львова повідомили, що у черговій частині патрульної поліції на даний час не зафіксовано звернень щодо інциденту.