У Львові затримали п'яного майора поліції за кермом BMW

У Львові за порушення правил дорожнього руху правоохоронці затримали майора поліції, який перебував за кермом автомобіля BMW у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, в ніч з 14 на 15 січня, працівники патрульної служби на вулиці Львова зупинили автомобіль BMW, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці запідозрили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Також поліцейські встановили, що чоловік є працівником поліції Львівщини.

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Як повідомив т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Загарія, за фактом керування працівником поліції транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння призначено службову перевірку.

«За кермом автомобіля перебував працівник Сихівського відділу поліції Львова. Я дав вказівку провести службову перевірку. На підставі результатів перевірки будемо приймати рішення – жорсткі й безкомпромісні. Для працівника поліції така поведінка неприпустима», - зазначив Загарія.