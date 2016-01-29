У Дніпропетровську активісти намагаються знести пам'ятник більшовику Петровському (фото)

Про це повідомляє "112 Україна".

"Біля Центрального вокзалу на привокзальній площі зібралися рядові дніпропетровці, бійці і активісти для того,щоб демонтувати пам'ятник Григорію Петровському. Вони вже почали це робити, принесли деякі інструменти і прямо зараз вже розпилюють ноги пам'ятника", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що між противниками і прихильниками демонтажу відбулася словесна перепалка.

На привокзальну площу приїхала український музичний етно-рок гурт "Вертеп".

Довідка. Григорій Петровський - революціонер, радянський партійний і державний діяч, вважається одним з ініціаторів організації Голодомору 1932-33 років. Обіймав посаду голови Всеукраїнського ЦВК у період з 1920 по 1938 р.