Великобританія передасть Бельгії українця, підозрюваного у вбивстві та контрабанді мігрантів - BBC

Про це повідомляє "BBC Україна".

У його затриманні брали участь британські та бельгійські поліцейські.

Саме в Бельгії українця підозрюють у вбивстві водія вантажівки з Литви, яке відбулося в травні 2015 року.

Також його вважають одним з організаторів перевезення нелегальних мігрантів з фальшивими документами в Британію.

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Захист Мар'яна Шкірко заявила, що він шокований висунутими звинуваченнями і поки не знає, чи буде виступати проти екстрадиції до Бельгії.