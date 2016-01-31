Великобританія передасть Бельгії українця, підозрюваного у вбивстві та контрабанді мігрантів - BBC

03:41, 31 січня 2016
Суспільство
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29 січня в Лондоні був заарештований 33-річний громадянин України Мар'ян Шкірко. Його підозрюють у вбивстві та контрабанді нелегальних мігрантів.

УНИАН

Про це повідомляє "BBC Україна".

У його затриманні брали участь британські та бельгійські поліцейські.

Саме в Бельгії українця підозрюють у вбивстві водія вантажівки з Литви, яке відбулося в травні 2015 року.

Також його вважають одним з організаторів перевезення нелегальних мігрантів з фальшивими документами в Британію.

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Захист Мар'яна Шкірко заявила, що він шокований висунутими звинуваченнями і поки не знає, чи буде виступати проти екстрадиції до Бельгії.

Як повідомляв УНІАН, суд заарештував відому правозахисницю Наталію Лордкіпанідзе за підозрою у замовному вбивстві.

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