Великобританія передасть Бельгії українця, підозрюваного у вбивстві та контрабанді мігрантів - BBC
03:41, 31 січня 2016Суспільство
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29 січня в Лондоні був заарештований 33-річний громадянин України Мар'ян Шкірко. Його підозрюють у вбивстві та контрабанді нелегальних мігрантів.
У затриманні українця брали участь британські та бельгійські поліцейські / УНІАН
Про це повідомляє "BBC Україна".
У його затриманні брали участь британські та бельгійські поліцейські.
Саме в Бельгії українця підозрюють у вбивстві водія вантажівки з Литви, яке відбулося в травні 2015 року.
Також його вважають одним з організаторів перевезення нелегальних мігрантів з фальшивими документами в Британію.
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Захист Мар'яна Шкірко заявила, що він шокований висунутими звинуваченнями і поки не знає, чи буде виступати проти екстрадиції до Бельгії.
Як повідомляв УНІАН, суд заарештував відому правозахисницю Наталію Лордкіпанідзе за підозрою у замовному вбивстві.
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