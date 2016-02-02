У Рівненській області підірвали стелу пам'яті Сашка Білого - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Ігор Мосійчук.

"До чергової частини Рівненської поліції надійшло повідомлення, що сьогодні вранці підірвана стела пам'яті Олександру Музичку (Сашку Білому)", - написав депутат.

Читайте такожНа Рівненщині випустили під заставу спійманого на хабарі прокурора, якого колись бив на камеру Музичко

Мосійчук нагадав, що стела була встановлена на місці загибелі Сашка Білого поблизу кафе "Три карасі".

В чергову частину Рівненської поліції надійшло повідомлення, що сьогодні зранку підірвано стелу пам'яті Олександрові Музичі... Опубліковано Ігором Мосійчуком1 лютого 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, тіло активіста «Правого сектору» Музичка (Сашка Білого) з вогнепальними пораненнями в серці було виявлено вночі 25 березня 2014 року біля села Бармаки недалеко від Рівного.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Згідно з висновками правоохоронців, Музичко завдав сам собі смертельних поранень, чинячи збройний опір працівникам міліції під час його затримання.