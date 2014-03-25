Сашко Білий був смертельно поранений під час затримання правоохоронцями - МВС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов під час брифінгу, повідомили УНІАН в УЗГ МВС України.

«У ніч на 25 березня співробітники ГУБОЗ, зокрема спецпідрозділ "Сокіл", проводили спецоперацію на території Рівненської області із затримання членів ОЗУ, затримання відбувалося в кафе "Три карасі" біля Рівного. Було затримано трьох осіб із числа ОЗУ», - повідомив Євдокимов.

В УЗГ МВС зауважили, що «бійці спецпідрозділу затримали охоронців Олександра Музичка, озброєних автоматом Калашникова та пістолетом Макарова. Сам же він намагався втекти, при цьому відкривши вогонь по працівниках міліції. Один з бійців спецпідрозділу був поранений. Правоохоронці змушені були застосувати зброю, при цьому поранивши «Сашка Білого». Медики, які прибули на місце події за викликом працівників міліції, констатували його смерть».

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За словами Євдокимова, у діях затриманих членів злочинної групи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України. Трьох затриманих правоохоронці вивезли до Головного слідчого управління МВС України.

Як сказав Євдокимов, члени стійкої озброєної злочинної групи вчиняли кримінальні правопорушення на території Рівненської та кількох інших областей.

8 березня слідчими було відкрите кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за хуліганство, а також за погрози чи насильство щодо працівника правоохоронного органу. 9 березня Музичку було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, а 12 березня його було оголошено в розшук.

За словами Євдокимова, Музичко переховувався, їздив з озброєною охороною, міняв місця перебування і продовжував займатися протиправною діяльністю.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Музичка було вбито біля найближчого до Рівного села Бармаки. За повідомленням керівника рівненського УНА-УНСО Ярослава Гранітного, Музичка розстріляли люди, які приїхали до місцевого кафе на трьох мікроавтобусах близько опівночі. Усіх відвідувачів вивели на вулицю. На Музичка начебто одягли наручники.

13 березня Музичко написав на своїй сторінці у соцмережі: «Керівництво Генпрокуратури і МВС України прийняло рішення про моє фізичне знищення або захоплення і видачу мене Росії для того, щоб потім все звернути на спецслужби РФ. Для проведення цієї операції вже створений спецзагін. Ми володіємо на 100% достовірною інформацією». Своє звернення Музичко просив вважати офіційним зверненням до СБУ України.

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У березні Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти Музичка «за вбивство щонайменше 20 полонених військовослужбовців федеральних сил». Йдеться про участь Музичка у російсько-чеченській війні. Музичко був особистим охоронцем Джохара Дудаєва й отримав звання Героя Чечні. Його ім'ям була названа одна з вулиць Грозного.

Міліція відкрила кримінальне проваження за фактом вбивства Музичка. За інформацією прес-служби Управління МВС у Рівненській області, провадження відкрито порушено за ст. 115 Кримінального кодексу України.