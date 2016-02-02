В Україні вистачає запасів препаратів від грипу - Квіташвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Черкасах.

За його словами, запасів препаратів "Таміфлю" і "Реленца", які потрібні країні у відповідності до кількісті людей з ризиком достатньо, і якщо в якійсь з областей відбудеться перевищення кількості хворих на грип, то міністерство зможе допомогти з центральних запасів ліків.

Квіташвілі також застеріг українців від покупки і самостійного прийому "Таміфлю".

"Це дуже серйозний препарат, який може призначити для лікування тільки лікар, і тільки в перші 48 годин захворювання і під постійним наглядом. Він не призначений для профілактики, і самостійно лікуватися ним небезпечно", - зазначив міністр.

Він також додав: "Цей препарат призначається лише певній категорії людей зі слабким імунітетом, вагітним, дітям і людям з хронічними хворобами".

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Квіташвілі також повідомив, що в Україні з самого початку сезону захворювання на грип та ГРВІ (з жовтня 2015 року) цими хворобами перехворіли 3,2 мільйона чоловік.

Як зазначив у свою чергу голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко, в області є 90 упаковок "Таміфлю" і 480 упаковок "Реленца", що в даний час достатньо для лікування хворих.

Як повідомляв УНІАН, в країні станом на 2 лютого через грип померли 176 осіб.