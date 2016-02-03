На Полтавщині майор поліції вимагав у фермера 30 тисяч доларів хабара

"Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала на хабарі заступника начальника відділу управління захисту економіки поліції Полтавщини та посередника", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

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Так, майор поліції вимагав 30 тисяч американський доларів від фермера за непритягнення до кримінальної відповідальності через нібито користування послугами "конвертаційного" центру.

За матеріалами СБУ в Полтавській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Здирників затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу.