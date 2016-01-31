Місія Ради Європи зустрілася з проукраїнськими активістами в окупованому Криму

04:39, 31 січня 2016
Суспільство
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Місія Ради Європи, яка зараз знаходиться в окупованому Криму, зустрілися з українськими активістами та представниками Меджлісу.

REUTERS
 

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook один із засновників в Криму Українського культурного центру Леонід Кузьмін.

«Сьогодні відбулася зустріч представників Українського Культурного Центру зі спеціальним представником генерального секретаря Ради Європи з прав людини у Криму Жераром Штурманом і представниками моніторингової групи. Під час зустрічі постарався донести до представників Ради Європи витіснення української мови зі шкіл півострова, збереження української культури в Криму, закриття дитячої театральної студії «Світанок» у Сімферополі, відсутність україномовних друкованих видань», - повідомив він.

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Кузьмін також розповів про конкретні порушення прав українців та проблеми мирних зібрань в Криму.

Сьогодні, відбулася зустріч представників Українського Культурного Центру з Спеціальним представником Генерального секре...

Опубліковано Леонідом Куззьміним30 січня 2016 р.

30 січня місія Ради Європи також провела зустріч з представниками Меджлісу кримських татар у Сімферополі. Напередодні іноземна делегація зустрічалася з так званим прокурором Криму, повідомлялося про візит глави місії в СІЗО Сімферополя до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгозу, якого судять по «справі 26 лютого». Цього тижня місія відвідала одну з кримських шкіл.

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Делегація Ради Європи з чотирьох осіб на чолі зі швейцарським дипломатом, послом Жераром Штурманом прибула в Крим 25 січня. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що він вирішив направити делегацію в Крим для оцінки стану з правами людини на півострові.

Як повідомляє "Крим.Реалії", спостерігачі Ради Європи стали першими представниками міжнародних організацій, які отримали доступ до окупованого Крим за останні півтора року. 

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