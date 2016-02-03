У 2015 році кількість інтернет-користувачів в Україні становила понад 58% населення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Леонід Євдоченко на парламентських слуханнях щодо реформування галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвитку інформаційного простору України.

Він зазначив: “Чисельність інтернет користувачів за оцінкою незалежних експертів на кінець 2015 року становила щонайменше 58%”.

За матеріалами Кабінету міністрів України, які були надані учасникам парламентських слухань, близько 17% користувачів Інтернету здійснили придбання-продаж через мережу Інтернет, а понад третина українців-користувачів соціальних мереж здійснили придбання в онлайні через соціальні мережі.

В матеріалах зазначено, що 61% від загального обсягу операцій платіжними картами в Україні становили безготівкові платежі. Також зазначається, що охоплення населення України державними програмами аналогового ефірного телемовлення становила 88,3%, радіомовлення - 83,5%.

Читайте такожНАТО створить департамент по боротьбі з російською "інформаційною зброєю" - Reuters

В той же час кабельним телебаченням були охоплені 18,3% українських домогосподарств, а 23,6% домогосподарств користувались цифровим телебаченням.

В матеріалах зазначається, що тільки 8,2% українських домогосподарств залишились споживачами послуг проводового мовлення.