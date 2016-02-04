Гідрометцентр оголосив штормове попередження на четвер

Про це йдеться у повідомленні на сайті Укргідрометцентру.

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"4 лютого в Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледь, вранці у південній та східній частині місцями туман, видимість 200-500 м". – сказано в повідомленні.

За прогнозом Гідрометцентру, сьогодні по всій країні очікується дощ або дощ із мокрим снігом. Температура в західних, центральних та північних регіонах вдень +2..+4, у східній та південній частині дещо тепліше: від +4..+6 на сході, до +10 на півдні країни.

Зазначимо, раніше синоптики заявили, що аномально тепла погода в початку лютого не призведе до передчасного сходу озимих.