В окупованому Сімферополі озброєні люди вигнали парафіян і настоятеля храму УПЦ КП

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Встановлено, що при здійсненні релігійного обряду у Свято-Покровському храмі Української православної церкви Київського патріархату, розташованого в с. Перевальне Сімферопольського району АР Крим, в храм прибули невідомі озброєні особи в масках і козаки і, застосувавши силу, вигнали з приміщення настоятеля та парафіян", - повідомили у ГПУ.

У ГПУ зазначили, що цей священик є противником збройної агресії Російської Федерації і незаконно розшукується за звинуваченням в екстремізмі.

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Крім того, 6 грудня в будинку матері настоятеля провели незаконний обшук, під час якого вилучили його особисті записи і посвідчення члена "Народного руху України", а 28 січня двоє невідомих чоловіків у цивільному затримали її і доставили у Залізничний відділ поліції Сімферополя для допиту з метою встановлення місцезнаходження сина.

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Матеріали кримінальних проваджень направлені в Генеральну прокуратуру України для визначення підслідності.

Як повідомляв УНІАН, раніше окупаційна влада позбавила церкву Київського патріархату приміщення собору в центрі Сімферополя.