У Чернівцях затримали 3 підозрюваних у розбійному нападі на сина посла Лівії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник начальника управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Микола Лазорко.

Він повідомив, що 17 січня в поліцію в Чернівцях звернулися двоє громадян Лівії у віці 29 років і 23 роки, один з яких є сином посла Лівії в Україні.

Вони розповіли, що приїхали з Києва в Чернівці з метою придбання автомобіля за оголошенням, яке було розміщено в Інтернеті. З продавцем автомобіля вони домовилися зустрітися в місті на вулиці Луковецькій.

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Коли ж іноземці прибули на зазначене місце, на них напали троє невідомих. Зловмисники побили лівійців і викрали у них гроші в сумі 3 тисячі доларів та 2 тисячі гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 187 (розбій) КК.

За словами Лазорка, зловмисники були затримані 3 лютого. Напад скоїли троє жителів Чернівців: один - 1996, двоє - 1995 року народження.

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«Судом прийнято рішення про взяття під варту зловмисників без права на заставу. Всі троє хлопців були раніше судимі за квартирні крадіжки та хуліганство», - повідомив правоохоронець.

Зараз зловмисникам загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна