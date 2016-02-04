У Харкові заняття після карантину в школах відновляться 8 лютого - міськрада
22:59, 04 лютого 2016Суспільство
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Навчальний процес у харківських школах після карантину відновиться з понеділка, 8 лютого.
У Харкові заняття після карантину в школах відновляться 8 лютого / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне розпорядження сьогодні, 4 лютого, підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.
Читайте такожУ зв'язку із зростанням захворюваності на грип не працюють близько 9 тисяч навчальних закладів
Як повідомляв УНІАН, заняття в загальноосвітніх навчальних закладах Харкова були призупинені з 27 січня у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ.
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