У Харкові заняття після карантину в школах відновляться 8 лютого - міськрада

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне розпорядження сьогодні, 4 лютого, підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Читайте такожУ зв'язку із зростанням захворюваності на грип не працюють близько 9 тисяч навчальних закладів

Як повідомляв УНІАН, заняття в загальноосвітніх навчальних закладах Харкова були призупинені з 27 січня у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ.