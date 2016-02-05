На Луганщині СБУ затримала спільника терористів, який фотографував позиції сил АТО (відео)

Як йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, він був затриманий в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новоайдар" при здійсненні фільтраційних заходів.

Підозрюваний фотографував прилеглу територію. Під час його огляду правоохоронці виявили цифрові фотографії бойових позицій, блокпостів Збройних сил України та контрольного пункту.

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Затриманий мав намір передати фотографії представникам "ЛНР".

Підозрюваного передано в поліцію для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій) КК України.