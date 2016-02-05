У Росії та окупованому Криму незаконно утримується під вартою 21 українець - Євромайдан SOS
14:02, 05 лютого 2016Суспільство
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У Росії та в тимчасово окупованому Криму незаконно утримується під вартою 21 громадянин України.
Ще семеро людей не перебувають під вартою, але все одно зазнавали переслідувань / golos.md
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу в Києві активістка Євромайдану SOS, представник Центру громадянських свобод і координатор кампанії #LetMyPeopleGo Марія Томак.
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«Щодо українських громадян, які незаконно утримуються в Російській Федерації та окупованому Криму, таких людей у нашому списку 21 особа: 13 – у РФ, 8 – в окупованому Криму», - сказала вона.
«Ще семеро людей не перебувають під вартою, але все одно зазнавали переслідувань. Це тренд і це один з інструментів війни, яку веде Росія проти України», - наголосила Томак.
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