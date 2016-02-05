Юні гімнастки з України після змагань застрягли у Канаді через недобросовісного туроператора
Юні художні гімнастки та їх тренери, які вибороли призові місця на змаганнях в Торонто, відлетіли в Україну після того, як 2 лютого не змогли сісти на рейс у зв'язку з ануляцією квитків.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.
"Наші співвітчизники планували вилетіти в Україну 2 лютого, однак внаслідок недобросовісних дій українського туроператора наявні у них зворотні квитки було анульовано, що змусило їх звернутися за допомогою до Генконсульства України в Торонто", - розповідають у відомстві.
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Вони були оперативно забезпечені житлом і харчуванням, за рахунок української громади в Канаді їм були придбані нові рейси в Київ і сьогодні вони відлетіли в Україну.
Пересадку на рейс в Стамбулі забезпечило Генеральне консульство України у Стамбулі.
Друзі, час від часу ми розповідаємо Вам історії з буднів консульської служби #МЗС України.Сьогодні у нас їх буде дві....Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine5 лютого 2016 р.