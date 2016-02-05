Юні гімнастки з України після змагань застрягли у Канаді через недобросовісного туроператора

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

"Наші співвітчизники планували вилетіти в Україну 2 лютого, однак внаслідок недобросовісних дій українського туроператора наявні у них зворотні квитки було анульовано, що змусило їх звернутися за допомогою до Генконсульства України в Торонто", - розповідають у відомстві.

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Вони були оперативно забезпечені житлом і харчуванням, за рахунок української громади в Канаді їм були придбані нові рейси в Київ і сьогодні вони відлетіли в Україну.

Пересадку на рейс в Стамбулі забезпечило Генеральне консульство України у Стамбулі.