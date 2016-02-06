Українські спортсмени отримуватимуть вдвічі більше за медалі на чемпіонатах Європи та світу

Уряд за поданням Міністерства молоді та спорту збільшив удвічі винагороди для переможців та призерів чемпіонатів світу та Європи.

Відповідне рішення закріплено постановою «Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту», повідомляє Урядовий портал.

«Ми виконали наше зобов’язання перед українськими спортсменами, які готуються до найвідповідальніших стартів. Адже під час багатьох зустрічей, нарад, особистого спілкування з тренерами та нашими чемпіонами неодноразово порушувалося питання необхідності перегляду та збільшення цих призових», - наголосив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

Так, спортсмени з олімпійських видів спорту отримуватимуть від держави 100 тис. грн за «золото» чемпіонату світу, 70 тис. грн за «срібло» і 50 тис. грн за «бронзу». Раніше виплати становили 50, 35 та 25 тис. грн відповідно.

Переможці та призери чемпіонатів Європи з олімпійських видів спорту отримуватимуть: 50 тис. грн за «золото», 40 тис. за «срібло» і 25 тис. за «бронзу». Раніше ці виплати становили 25, 20 та 12,5 тис. грн.

Зазначається, що було збільшено розмір винагород для призерів та переможців Кубка світу, міжнародних юнацьких та юніорських змагань, а також Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу та Європи серед неолімпійських видів спорту.

«Це вже друге суттєве збільшення винагород українським спортсменам за останній рік, яке вдалося здійснити уряду та новій команді Мінмолодьспорту… Раніше ми вдвічі збільшили винагороди за Європейські ігри», - зауважив Жданов.