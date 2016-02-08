У Сіетлі відкрили почесне консульство України

Участь в церемонії відкриття взяли посол України в США Валерій Чалий та новопризначений Почесний консул Валерій Голобородько, повідомляє сайт посольства України в США.

Валерій Чалий наголосив, що відкриття Почесного консульства стане додатковим імпульсом для подальшого розвитку тісних зв’язків між Україною та штатом Вашингтон. На його думку, Україна та «Вічнозелений штат» мають неймовірний потенціал для подальшої співпраці в економічній галузі, у сфері культури та освіти.

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Зазначається, що Чалий також відзначив роль української діаспори штату Вашингтон у підтримці України у часи безпрецедентних викликів та висловив переконання, що новостворене консульство відкриє нову сторінку у представленні інтересів українців у штатах Вашингтон та Орегон.