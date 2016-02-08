"УНІАН-Підтримка": Екологічні інспектори перевіряють якість води в Коростені після скарг місцевих жителів

Нагадаємо, раніше жителі міста Коростень Житомирської області звернулися до УНІАН в рамках проекту «УНІАН-Підтримка» зі скаргою на забруднення річки Уж.

За їх інформацією, з дощового стоку, розташованого трохи вище за течією, через невеликий струмок (50 м від парку), у водну артерію потрапляють шкідливі речовини - вода стала сірою і має дивний запах. «Цей стік давно захований під землю, і до річки виходить тільки труба. Не так давно хтось почав скидати в неї відходи і це кардинально змінило міську артерію», - зазначають городяни.

Вони стурбовані тим, що стоки, які потрапляють в річку Уж, можуть бути небезпечні для живих організмів в самій річці та на її берегах, а також для людей, які часто гуляють в парку ім. Островського.

Новий проект провідного інформаційного агентства країни – «УНІАН-Підтримка» - створений, щоб допомогти українцям у вирішенні будь-яких проблем. Проект не концентрується виключно на питаннях у площині «громадянин-влада», команда агентства готова допомогти і в ситуаціях буденного характеру. Кожен може звернутися в редакцію з проблемою, яка його хвилює, навіть якщо це невдоволення складом Верховної Ради або нетверезим електриком з ЖЕКу, або іншими повсякденними життєвими ситуаціями.