В Україні від грипу померли 253 людини, найвищий рівень захворюваності - на Київщині

В Україні з початку епідемічного сезону від грипу померли 253 людини, у тому числі троє дітей віком до 17 років.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, найбільша кількість летальних випадків зафіксована в Одеській області – 40, у Києві – 29, в Черкаській області - 18, у Харківській області – 15, у Донецькій області - 15, у Рівненській області - 14.

За оперативними даними Центру грипу та ГРВІ ДЗ «Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», з початку епідемічного сезону (28 вересня 2015 року) в країні зареєстровано до 3,5 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіли 8,9% населення. Із цієї загальної кількості 61,5% становлять діти віком до 17 років.

Читайте такожВ Україні вистачає запасів препаратів від грипу - Квіташвілі

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зафіксовано у Київській області та Києві, де перехворіли відповідно 15% і 12,6% населення.

Найменша захворюваність реєструється у Закарпатській (5,6%) та Харківській (3,7%) областях.

Станом на 9 лютого в окремих регіонах України введено обмежувальні протиепідемічні заходи або припинено навчання майже у 2 тис. 553 дитячих навчальних, загальноосвітніх та позашкільних закладах.