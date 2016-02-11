У Москві затримали "представника" "ДНР" за спробу рейдерського захоплення старовинного особняка

Про це повідомляє "Коммерсант".

Поки він фігурує як підозрюваний, але джерела видання повідомляють, що незабаром йому можуть пред'явити підозру в замаху на шахрайство в особливо великому розмірі.

Мова йде про спробу рейдерського захоплення частини старовинного особняка на Гоголівському бульварі, 3, який, як раніше повідомляло видання, спочатку намагалися захопити бізнесмени Михайло Чернов і Михайло Балакірєв за участю голови 5-го судового складу Московського арбітражного суду Ірини Баранової, яка схилила свою підлеглу до винесення рішення на користь ділків.

Цю спробу захопити особняк припинили, але пізніше була зроблена нова, за допомогою нижньогородського суду, який спочатку заарештував будівлю, а потім продав за 7,5 млн дол. Дмитру Коцубанову, який пізніше змінив прізвище на Лысаковського: він спробував зареєструвати нерухомість на нове прізвище, а коли йому відмовили, він поїхав в "ДНР".

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На Донбасі він взяв позивний "Гудвін" і став командувати підрозділом з розвідки, який використовує безпілотники, також його, як і його партнера Чихуна, призначили "представником "ДНР" у Міжнародному кримінальному суді ООН. Коли ж він повернувся в Москву, його заарештували.

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Крім того, Чихун і Лисаківський свого часу безуспішно намагалися засудити в арбітражі ЦБ РФ, МЗС і Мінфін за те, що МВФ надав Україні кредит. Вони стверджували, що Україна розпоряджається в тому числі й коштами, внесеними Росією, тобто і заплаченими ними як платниками податків. Однак позов був їм повернуто без розгляду.